Coronavirus, due decessi al Moscati di Avellino (Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduta nella tarda serata di ieri, al Pronto soccorso dell'Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, una 68enne di Avellino. La donna è stata trasportata alla Città ospedaliera in gravi condizioni e il tampone molecolare eseguito al suo arrivo ha dato esito positivo. È deceduta questa mattina, al Covid Hospital, una 89enne di Sirignano (Av), ricoverata dal 20 novembre. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Coronavirus: due decessi, 40 nuovi positivi e 59 guariti Il Messaggero Croazia, sale la curva dei contagi: governo pronto a chiudere contee ZAGABRIA In Croazia la situazione è palesemente fuori controllo. Anche ieri i nuovi contagi da coronavirus hanno superato quota 4 mila (4.135) su 11.114 tamponi effettuati. Il 37,2% di coloro i quali ... Latina Calcio 1932, due casi di positività al Covid-19. I calciatori sono asintomatici A poche ore dalla grande sfida con il Savoia, il Latina Calcio 1932 ha annunciato la positività al Covid-19 di due giocatori. Il responso è arrivato in mattinata dopo i ...