Coronavirus: Di Maio, 'a Natale 15mln in movimento, non è possibile, punto' (Di domenica 13 dicembre 2020) Roma, 13 dic (Adnkronos) - "Io a Natale non andrò dai miei. Starò qui con la mia compagna. Non è possibile, punto, e la chiudiamo qui". Lo ha detto Luigi Di Maio a Non è la D'Urso. "Capisco che vogliamo stare insieme ma a Natale si spostano 15mln di italiani, se permettiamo spostamenti portiamo a casa dei nonni e dei genitori il virus, necessariamente dobbiamo stare attenti", ha detto il ministro degli Esteri. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) Roma, 13 dic (Adnkronos) - "Io anon andrò dai miei. Starò qui con la mia compagna. Non è, e la chiudiamo qui". Lo ha detto Luigi Dia Non è la D'Urso. "Capisco che vogliamo stare insieme ma asi spostanodi italiani, se permettiamo spostamenti portiamo a casa dei nonni e dei genitori il virus, necessariamente dobbiamo stare attenti", ha detto il ministro degli Esteri.

Coronavirus: Di Maio, 'deroghe piccoli comuni non è un liberi tutti' Roma, 13 dic (Adnkronos) - "Per i piccoli comuni stiamo cercando di rivedere" le regole degli spostamenti, "le dobbiamo mettere a posto, ma non è un liberi tutti". Lo ha detto Luigi Di Maio a Non è la ... Coronavirus: Di Maio, 'a Natale 15mln in movimento, non è possibile, punto' Roma, 13 dic (Adnkronos) - "Io a Natale non andrò dai miei. Starò qui con la mia compagna. Non è possibile, punto, e la chiudiamo qui". Lo ha detto Luigi Di Maio a Non è la D'Urso. "Capisco che voglia ...