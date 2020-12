Coronavirus | Confcommercio | ' zona gialla' premia shopping | +20% a Milano

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 dicembre 2020), 13 dic. (Adnkronos) - L'avvio dellae il sole hanno favorito ala domenica di. "Poi tireremo le somme, ma indubbiamente vi è stato un buon movimento nelle vie commerciali: corso Buenos Aires, corso Vittorio Emanuele, via Dante, corso Vercelli e le vicine via Marghera e Belfiore. Bene anche inviale Montenero, corso XXII Marzo, corso di Porta Romana. La riapertura dei pubblici esercizi è certamente stata d'aiuto per i negozi" spiega Gabriel Meghnagi, presidente della rete associativa vie di. "Il confronto con la domenica scorsa è positivo: mediamente + 20%. Resta in chiaroscuro il raffronto con il 2019: in alcuni casi, come ad esempio inviale Montenero, si è però ...