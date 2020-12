Coronavirus: centri commerciali chiusi nel weekend, critica Confcommercio (Di domenica 13 dicembre 2020) Milano, 13 dic. (Adnkronos) - Da oggi Lombardia in 'zona gialla' con la riapertura di bar e ristoranti fino alle 18 e la libertà di spostamento tra Comuni e fuori Regione, ma i centri commerciali - per le norme anti Covid - ancora sono chiusi nei weekend. "Una decisione - commenta Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza - che, con la garanzia della piena sicurezza, ribadiamo debba essere rivista. Noi siamo per il pluralismo distributivo: piccola, media e grande distribuzione possono convivere e, in quest'ottica, le attività dei centri commerciali, nel periodo più importante dell'anno, non devono essere ulteriormente penalizzate. L'auspicio, prosegue Barbieri "è che si modifichi la norma consentendo anche ai punti vendita ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) Milano, 13 dic. (Adnkronos) - Da oggi Lombardia in 'zona gialla' con la riapertura di bar e ristoranti fino alle 18 e la libertà di spostamento tra Comuni e fuori Regione, ma i- per le norme anti Covid - ancora sononei. "Una decisione - commenta Marco Barbieri, segretario generale diMilano, Lodi, Monza e Brianza - che, con la garanzia della piena sicurezza, ribadiamo debba essere rivista. Noi siamo per il pluralismo distributivo: piccola, media e grande distribuzione possono convivere e, in quest'ottica, le attività dei, nel periodo più importante dell'anno, non devono essere ulteriormente penalizzate. L'auspicio, prosegue Barbieri "è che si modifichi la norma consentendo anche ai punti vendita ...

