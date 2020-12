Coronavirus | a Napoli folla nelle vie dello shopping

Leggi su anteprima24

(Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAcomplice l’avvicinarsi delle festività del Natale anche oggi sono state in tanti hanno percorso le vie. Fiumi di cittadini si sono riversati in strada per le compere natalizie. Dal centro ai quartieri della ‘bene’, da via Foria alle centrali via Toledo e via Chiaia fino al Vomero, le immagini sono ovunque le stesse: famiglie, ragazzi, persone più anziane a passeggio. C’è chi è uscito solo per godersi il sole e gustare un caffè, anche se solo da asporto, ma moltissimi hanno afto i negozi per acquistare i regali di Natale. Lunghe file si sono registrate soprattutto all’esterno dei grandi magazzini e delle catene internazionali di capi di abbigliamento e di negozi di articoli sportivi. Diversi i negozi che praticano sconti fino al 30 per ...