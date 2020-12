(Di domenica 13 dicembre 2020), sono 349 iregistrati nelle ultime 24 ore. “Idella ASL RM3 aggiornati adfotografano un totale di 349nella nostra città”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “La buona notizia è che, rispetto all’ultimo aggiornamento, isuperano i– sottolinea il sindaco -: sono 49 le persone che non hanno più il virus, mentre sono 34 quelle che lo hanno appena contratto”. “L’età media è ancora di 40 anni – prosegue Montino – ed è ancora tra Isola Sacra eche si concentra il numero maggiore di. Nelle due località, infatti, risiede il 69% delle persone positive. Le altre sono distribuite ...

CorriereCitta : Coronavirus a Fiumicino: 349 nuovi casi e 49 guariti. I dati di oggi 13 dicembre - mkidj : RT @infoitinterno: Coronavirus, a Fiumicino atterrato il primo volo Roma-New York Covid-tested - infoitinterno : Coronavirus, a Fiumicino atterrato il primo volo Roma-New York Covid-tested - infoitinterno : Coronavirus: Zingaretti, 'a Fiumicino primo volo Covid tested, Italia apripista' - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Nella mattinata di oggi presso l'aeroporto di #Fiumicino è atterrato il primo volo #NewYork Roma Covid tested. L'iniziat… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fiumicino

Diminuiscono i casi testati, i ricoveri e i morti. Ma aumentano i positivi sia a Roma città che nel Lazio, dove oggi si registrano 1.339 contagiati, ossia 145 in più nelle ultime 24 ore, su quasi 15mi ...ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO Siamo in attesa dei dati ufficiali dalle 10 Asl del territorio che saranno comunicati dall’assessore della Regione … ...