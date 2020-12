Coronavirus, 17.938 nuovi casi con 152.697 test. I morti sono 484, nuovo calo dei ricoverati (Di domenica 13 dicembre 2020) sono 17.938 i nuovi casi di Coronavirus rintracciati nelle ultime 24 ore a fronte di 152.697 tamponi processati, con un balzo del tasso di positività che torna all’11,74%. I decessi sono stati 484. Si registra un nuovo calo dei ricoverati con sintomi (-331) e una lieve diminuzione dei posti letto occupati in terapia intensiva. A fronte di 152 ingressi, infatti, il saldo rispetto a sabato è di -41 pazienti assistiti. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020)17.938 idirintracciati nelle ultime 24 ore a fronte di 152.697 tamponi processati, con un balzo del tasso di positività che torna all’11,74%. I decessistati 484. Si registra undeicon sintomi (-331) e una lieve diminuzione dei posti letto occupati in terapia intensiva. A fronte di 152 ingressi, infatti, il saldo rispetto a sabato è di -41 pazienti assistiti. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

