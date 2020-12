Conti correnti arriva la batosta: rischio blocco chiusura dal 1° gennaio. Le nuove norme (Di domenica 13 dicembre 2020) Guai in vista per i Conti correnti in rosso. Dall’1 gennaio arriva la batosta per chi è moroso. A segnalare i rischi a cui si va incontro è uno studio di Unimpresa. Dal prossimo gennaio cambiano le regole per la gestione dei Conti “in rosso”. Gli addebiti automatici non saranno più consentiti, infatti, se i clienti non avranno sufficienti disponibilità liquide sui loro depositi bancari. C’è il rischio di un improvviso stop ai pagamenti di utenze, stipendi, contributi previdenziali, rate di finanziamenti. Conti correnti, le nuove norme Le nuove norme sono contenute nel nuovo regolamento messo sul campo dall’Eba, l’autorità bancaria europea. Bastano ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 13 dicembre 2020) Guai in vista per iin rosso. Dall’1laper chi è moroso. A segnalare i rischi a cui si va incontro è uno studio di Unimpresa. Dal prossimocambiano le regole per la gestione dei“in rosso”. Gli addebiti automatici non saranno più consentiti, infatti, se i clienti non avranno sufficienti disponibilità liquide sui loro depositi bancari. C’è ildi un improvviso stop ai pagamenti di utenze, stipendi, contributi previdenziali, rate di finanziamenti., leLesono contenute nel nuovo regolamento messo sul campo dall’Eba, l’autorità bancaria europea. Bastano ...

massimobitonci : Stop a conti correnti “in rosso” dal 1° gennaio: allarme Pmi, partite Iva e famiglie. Bitonci: «innalzare adeguatam… - borghi_claudio : Interessante Marattin nel dibattito a Radio Radicale dove esalta il MES per gli ottimi risultati in Grecia (non c'… - brn_folgore : Ma perché ci sono ancora dei... coyotes che elargiscono 8x1000 al Vaticano? - sluzardi : @caiodark @VeronelliD @AlfonsoFuggetta in uno stato che per sbaglio o per qualunque motivo blocca sempre piú conti… - Peonia249 : RT @massimobitonci: Stop a conti correnti “in rosso” dal 1° gennaio: allarme Pmi, partite Iva e famiglie. Bitonci: «innalzare adeguatamente… -