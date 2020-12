Conte, il rimpasto e il valzer Quirinale. La radiografia di Mastella (Di domenica 13 dicembre 2020) “Il Pd e i Cinque Stelle sono sempre a rischio di cadere da un letto troppo stretto per entrambi”. Il rischio però, è che “il momento della caduta sia particolarmente doloroso”. Così simili, così diversi. L’affresco del Governo fatto da Clemente Mastella, sindaco di Benevento ed ex esponente di spicco della Democrazia Cristiana parte da una pennellata sulle “fragilità del Movimento 5 stelle”. “È evidente – dice – che finché l’esecutivo sarà composto da una componente così fragile e in fase di profonda trasformazione come i grillini, troverà la sua sostanziale forma di legittimazione in questo stato di emergenzialità che il Paese sta vivendo”. Si tratta in buona sostanza di “una logica incardinata unicamente sulla convenienza politica”. Ed è evidente che questa cosa a lungo andare “non può reggere”. Attenzione però ad escludere a priori l’ipotesi di un ... Leggi su formiche (Di domenica 13 dicembre 2020) “Il Pd e i Cinque Stelle sono sempre a rischio di cadere da un letto troppo stretto per entrambi”. Il rischio però, è che “il momento della caduta sia particolarmente doloroso”. Così simili, così diversi. L’affresco del Governo fatto da Clemente, sindaco di Benevento ed ex esponente di spicco della Democrazia Cristiana parte da una pennellata sulle “fragilità del Movimento 5 stelle”. “È evidente – dice – che finché l’esecutivo sarà composto da una componente così fragile e in fase di profonda trasformazione come i grillini, troverà la sua sostanziale forma di legittimazione in questo stato di emergenzialità che il Paese sta vivendo”. Si tratta in buona sostanza di “una logica incardinata unicamente sulla convenienza politica”. Ed è evidente che questa cosa a lungo andare “non può reggere”. Attenzione però ad escludere a priori l’ipotesi di un ...

