Contagi Covid | Faccini Ats Milano | La scuola risente di quanto avviene fuori

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 13 dicembre 2020) Il ritorno della didattica in presenza per le scuole superiori di primo grado delle regione ex rosse potrebbe non essere scontato. L'andamento deista mettendo in discussione il rientro in aula,meno in Lombardia, anche dei ragazzi delle superiori di secondo grado dopo l'Epifania. L'articolo .