Con il Covid boom di fake news sul cibo (Di domenica 13 dicembre 2020) Le fake news sul cibo si diffondo come un virus: nei mesi di lockdown le bufale sui prodotti made in Italy sono aumentate del 33% Un esempio di notizia clamorosamente falsa? “Con il lockdown anche le mucche sono state tenute lontano dai pascoli e sono depresse: per questo i formaggi sono meno buoni”!!! Che sia… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 13 dicembre 2020) Lesulsi diffondo come un virus: nei mesi di lockdown le bufale sui prodotti made in Italy sono aumentate del 33% Un esempio di notizia clamorosamente falsa? “Con il lockdown anche le mucche sono state tenute lontano dai pascoli e sono depresse: per questo i formaggi sono meno buoni”!!! Che sia… L'articolo Corriere Nazionale.

lorepregliasco : L'Italia, con 64.036 decessi COVID, è da oggi ufficialmente il Paese europeo con più morti in assoluto. In proporz… - AnnalisaChirico : Sento dire che ‘con centinaia di decessi al gg’ non si possono fare crisi di governo. Questa è bieca strumentalizza… - matteosalvinimi : Tra gli altri ricordiamo il dott. #Cavanna. A Piacenza somministrando precocemente questo farmaco ha trattato con s… - santapazienza99 : RT @lorepregliasco: L'Italia, con 64.036 decessi COVID, è da oggi ufficialmente il Paese europeo con più morti in assoluto. In proporzione… - apavo75 : RT @CarloCalenda: Possiamo pensare che le maxi risse tra ragazzi abbiano a che fare con isolamento Covid etc.. personalmente propendo invec… -

Ultime Notizie dalla rete : Con Covid Covid: Bruges con 3 positivi, uno di loro giocò contro la Lazio Agenzia ANSA Coronavirus, ieri quattro morti e 120 positivi ma dal 6 gennaio riflettori sul vaccino

ROVIGO Non bastano gli 88 guariti, i vaccini in arrivo e neppure le parole di Luca Zaia che ieri ha descritto la situazione polesana come “la migliore del Veneto” a controbilanciare ...

Coronavirus Fermo: focolaio Covid al Sassatelli. Venti anziani positivi

Tamponi agli ospiti dopo il caso della donna contagiata e portata al Murri. Ci sono anche operatori col virus. Via ai trasferimenti ...

ROVIGO Non bastano gli 88 guariti, i vaccini in arrivo e neppure le parole di Luca Zaia che ieri ha descritto la situazione polesana come “la migliore del Veneto” a controbilanciare ...Tamponi agli ospiti dopo il caso della donna contagiata e portata al Murri. Ci sono anche operatori col virus. Via ai trasferimenti ...