"Come si fa a fare quella roba? Si è rovinata". Massacro pubblico per Elisabetta Gregoraci, il vip che picchia durissimo (Di domenica 13 dicembre 2020) Critiche non solo dentro alla casa del Grande Fratello Vip per Elisabetta Gregoraci. Critiche che, una volta conclusa la sua parabola nel reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, piovono sulla ex di Flavio Briatore anche da parte di Alessandro Cecchi Paone, che ha detto la sua nella rubrica che cura su Nuovo Tv. "Non tutte le sue esternazioni mi sono piaciute. Troppa intimità messa in pubblico", ha sentenziato Cecchi Paone. Insomma, nel mirino certi suoi atteggiamenti, certe rivelazioni che, secondo il giornalista, la Gregoraci avrebbe fatto meglio a tenere per se. E ancora, aggiunge picchiando ancora più duro: "Ha perso mille punti. Il GfVip ha rovinato la sua immagine, sempre al centro di mille liti". Una bocciatura senza appello.

