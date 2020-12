Colpo Alessandria, Sudtirol in vetta nel girone B. I risultati delle 15 di Serie C (Di domenica 13 dicembre 2020) Colpo dell’Alessandria sul campo della Juventus U23, il Sudtirol supera il Legnago e sale in vetta nel girone B. Il Palermo stende la Casertana nel girone C, ecco tutti i risultati di Serie C delle 15.00: girone A Olbia-Renate 2-2 Juventus U23-Alessandria 0-1 Giana Erminio-Grosseto 0-1 Lucchese-Piacenza 1-0 Pergolettese-Novara 2-0 Pistoiese-Livorno 1-0 Pro Patria-Lecco 2-1 Pro Sesto-Pontedera 2-0 girone B Fano-Feralpisalò 1-1 Sudtirol-Legnago 1-0 Perugia-Virtus Verona 2-2 Fermana-Ravenna 2-1 Cesena-Gubbio 2-2 girone C Palermo-Casertana 2-0 Bisceglie-Catanzaro 1-3 Cavese-Virtus Francavilla 0-0 Viterbese-Catania 1-2 L'articolo proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 13 dicembre 2020)dell’sul campo della Juventus U23, ilsupera il Legnago e sale innelB. Il Palermo stende la Casertana nelC, ecco tutti idi15.00:A Olbia-Renate 2-2 Juventus U23-0-1 Giana Erminio-Grosseto 0-1 Lucchese-Piacenza 1-0 Pergolettese-Novara 2-0 Pistoiese-Livorno 1-0 Pro Patria-Lecco 2-1 Pro Sesto-Pontedera 2-0B Fano-Feralpisalò 1-1-Legnago 1-0 Perugia-Virtus Verona 2-2 Fermana-Ravenna 2-1 Cesena-Gubbio 2-2C Palermo-Casertana 2-0 Bisceglie-Catanzaro 1-3 Cavese-Virtus Francavilla 0-0 Viterbese-Catania 1-2 L'articolo proviene da Alfredo ...

clikservernet : Colpo Alessandria, Sudtirol in vetta nel girone B. I risultati delle 15 di Serie C - Noovyis : (Colpo Alessandria, Sudtirol in vetta nel girone B. I risultati delle 15 di Serie C) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Colpo Alessandria Colpo Alessandria, Sudtirol in vetta nel girone B. I risultati delle 15 di Serie C alfredopedulla.com Al Moccagatta passa l'Alessandria Una generosa e sfortunata Juventus Under 23 non riesce ad avere la meglio sull’Alessandria. Il “derby del Moccagatta” termina 0-1: decisiva ... Juventus U23-Alessandria: Eusepi regala il derby ai grigi L’Alessandria Calcio affronta e supera la Juventus U23 ... Però, l’artefice del primo brivido per la porta bianconera è Cosenza, sul cui colpo di testa interviene Bucosse, con la classica parata ... Una generosa e sfortunata Juventus Under 23 non riesce ad avere la meglio sull’Alessandria. Il “derby del Moccagatta” termina 0-1: decisiva ...L’Alessandria Calcio affronta e supera la Juventus U23 ... Però, l’artefice del primo brivido per la porta bianconera è Cosenza, sul cui colpo di testa interviene Bucosse, con la classica parata ...