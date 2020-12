Coldiretti Campania, maxi operazione di solidarietà: consegne di 32 tonnellate di pasta (Foto) (Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAl via una maxi operazione di solidarietà di Coldiretti Campania, con la mobilitazione dei giovani agricoltori in tutta le province attraverso i mercati di Campagna Amica e gli agriturismi. Si concluderanno nei prossimi giorni le consegne di circa 32 tonnellate di pasta, fatta con grano 100% italiano, alle mense della solidarietà di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, a supporto delle parrocchie e delle associazioni in prima linea nell’accoglienza di chi sta soffrendo ancor di più questo momento difficile. Solo nella giornata di ieri sono state consegnate 10 tonnellate di pasta alle mense di Napoli e provincia. Il lavoro è stato realizzato grazie al personale ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAl via unadidi, con la mobilitazione dei giovani agricoltori in tutta le province attraverso i mercati di Campagna Amica e gli agriturismi. Si concluderanno nei prossimi giorni ledi circa 32di, fatta con grano 100% italiano, alle mense delladi Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, a supporto delle parrocchie e delle associazioni in prima linea nell’accoglienza di chi sta soffrendo ancor di più questo momento difficile. Solo nella giornata di ieri sono state consegnate 10dialle mense di Napoli e provincia. Il lavoro è stato realizzato grazie al personale ...

