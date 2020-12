Clima, il piano di Milano è il più vicino all’accordo di Parigi (Di domenica 13 dicembre 2020) Il piano sul Clima della città di Milano rappresenterebbero quelli più vicini al raggiungimento degli obbiettivi fissati dall’accordo di Parigi. Sarebbe in cima alla lista delle città più inquinate d’Europa, ma al contempo quella con i migliori propositi relativamente al Clima. La città di Milano, con il suo piano di contrasto al surriscaldamento globale condiviso L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 13 dicembre 2020) Ilsuldella città dirappresenterebbero quelli più vicini al raggiungimento degli obbiettivi fissati ddi. Sarebbe in cima alla lista delle città più inquinate d’Europa, ma al contempo quella con i migliori propositi relativamente al. La città di, con il suodi contrasto al surriscaldamento globale condiviso L'articolo proviene da YesLife.it.

