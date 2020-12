Claudio Piazza eletto vicepresidente nazionale di ANCoS Sport Italia (Di domenica 13 dicembre 2020) CUNEO Claudio Piazza, albese, presidente di ANCoS Confartigianato Cuneo, è stato eletto vicepresidente nazionale di ANCoS Sport Italia. Affiancherà il presidente nazionale Renato Rolla. ANCoS Sport ... Leggi su gazzettadalba (Di domenica 13 dicembre 2020) CUNEO, albese, presidente diConfartigianato Cuneo, è statodi. Affiancherà il presidenteRenato Rolla....

