Classifica qualità vita. Bussolin (Lega): risultato simbolo del malgoverno fiorentino (Di domenica 13 dicembre 2020) “Un anno fa – dichiara il Capogruppo e Commissario della Lega a Firenze Federico Bussolin – Firenze si trovava nella 17esima posizione: un salto all’indietro che smentisce il governo locale su tutti i fronti. A Firenze c’è un problema sicurezza, negarlo dinanzi ai numeri diventa ormai autolesionismo. A fronte di proposte zero da parte di una amministrazione che, ribadiamo, è stata smentita nuovamente, torniamo a chiedere l’introduzione del taser per il Corpo della Polizia Municipale: una battaglia sulla quale non abbiamo intenzione di fare un passo indietro”. “Evidenziato il rischio elevato – continua – sul tema sicurezza, scriveremo una lettera al neo Prefetto Alessandra Guidi, cui auguriamo buon lavoro, perché ce ne sarà molto da fare. Un anno fa la Lega ha tenuto banco a Palazzo Vecchio con un Consiglio Straordinario sulla ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 13 dicembre 2020) “Un anno fa – dichiara il Capogruppo e Commissario dellaa Firenze Federico– Firenze si trovava nella 17esima posizione: un salto all’indietro che smentisce il governo locale su tutti i fronti. A Firenze c’è un problema sicurezza, negarlo dinanzi ai numeri diventa ormai autolesionismo. A fronte di proposte zero da parte di una amministrazione che, ribadiamo, è stata smentita nuovamente, torniamo a chiedere l’introduzione del taser per il Corpo della Polizia Municipale: una battaglia sulla quale non abbiamo intenzione di fare un passo indietro”. “Evidenziato il rischio elevato – continua – sul tema sicurezza, scriveremo una lettera al neo Prefetto Alessandra Guidi, cui auguriamo buon lavoro, perché ce ne sarà molto da fare. Un anno fa laha tenuto banco a Palazzo Vecchio con un Consiglio Straordinario sulla ...

