Cittadella-Vicenza | probabili formazioni quote e in tv

(Di domenica 13 dicembre 2020) Il 15 dicembre si svolgerà la dodicesima giornata di Serie B. Il matchsi giocherà alle ore 21.00 allo Stadio Pier Cesare Tombolato., come si presentano le due squadre? La squadra di casa si trova in 7° posizione con 17 punti. Nelle ultime partite ilha collezionato 3 sconfitte, 2 vittorie e un pareggio. Ilinvece, occupa la 14° posizione a quota 12 punti. Nelle ultime partite ha ottenuto 2 vittorie e 4 pareggi. Dove vedere la partita Il matchsi giocherà il 15 dicembre allo Stadio Pier Cesare Tombolato. Sarà visibile alle ore 21.00 su DAZN. Lo streaming sarà visibile sul sito internet di Dazn e tramite l’App di Dazn...

Alle ore 21 di martedì 15 dicembre si gioca la partita Cittadella-Vicenza, gara valevole per la dodicesima giornata del campionato di calcio di Serie B 2020-2021. Ecco la guida completa su come seguir ...