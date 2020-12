Cinema | il premio Oscar Wiseman apre la 10ma edizione di ' Venezia a Napoli'

(Di domenica 13 dicembre 2020) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - Il regista americano Frederick, leggenda deldocumentario mondiale,e Leone d'oro alla carriera, aprirà lunedì 14 dicembre alle ore 12 la decimadi '. Ilesteso”, la rassegnatografica diretta da Antonella Di Nocera con oltre 30 ospiti e più di 20 opere selezionate dall'ultima Mostra Internazionale deldi, in programma fino al 20 dicembre su MYmovies (accredito unico Euro 9,90, ridotto per gli studenti universitari della Campania Euro 5,90), organizzata da Parallelo 41 Produzioni con il contributo di Mibact e Regione Campania. Il novantenne cineasta statunitense dialogherà con Donatello ...

(Adnkronos) - Saranno Gianluca e Massimiliano De Serio gli ospiti di sabato 19 per il film 'Spaccapietre' e domenica 20 Alessandro Rossellini, primo ...La decima edizione, la prima interamente virtuale per il Vittorio Veneto film festival - Festival internazionale di cinema per ragazzi, si concluderà nel tardo pomeriggio di oggi (dalle ore 18.30) con ...