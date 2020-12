“Ci siamo!”. Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, spunta l’anello e la bomba scoppia: tutto è nato solo 10 mesi fa (Di domenica 13 dicembre 2020) Insieme formano una delle coppie più ammirate e seguite degli ultimi tempi. Da quando si sono conosciuti, la scorsa primavera nella casa del Grande Fratello Vip, non si sono più lasciati. Parliamo di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, sempre più innamorati, sempre più inseparabili e sempre più vicini al grande passo. Non è un mistero infatti che i due abbiano progettato di trascorrere la loro vita insieme. Entrambi sono stati ospiti di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo e hanno raccontato la loro storia d’amore. Insieme a loro anche Eleonora Giorgi, mamma di Paolo, che ha detto la sua sulla relazione del figlio con Clizia. Quest’ultima ha sottolineato come il suo rapporto con Paolo sia coinciso con il lockdown: “Siamo in questa dimensione da febbraio. Io ci sto ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 13 dicembre 2020) Insieme formano una delle coppie più ammirate e seguite degli ultimi tempi. Da quando si sono conosciuti, la scorsa primavera nella casa del Grande Fratello Vip, non si sono più lasciati. Parliamo di, sempre più innamorati, sempre più inseparabili e sempre più vicini al grande passo. Non è un mistero infatti che i due abbiano progettato di trascorrere la loro vita insieme. Entrambi sono stati ospiti di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo e hanno raccontato la loro storia d’amore. Insieme a loro anche Eleonora Giorgi, mamma di, che ha detto la sua sulla relazione del figlio con. Quest’ultima ha sottolineato come il suo rapporto consia coinciso con il lockdown: “Siamo in questa dimensione da febbraio. Io ci sto ...

