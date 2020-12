Chromatic Oreo | i nuovi biscotti di Lady Gaga

Leggi su solodonna

(Di domenica 13 dicembre 2020)ha di recente annunciato ai suoi fan il lancio dei “”, deiispirati al suo ultimo album,a. In collaborazione con l’omonimo e famoso brand di dolciumi saranno disponibili sugli scaffali da Gennaio. Il packaging è rosa shocking, i, invece, da nero sono diventati color arancio e il ripieno non è più bianco ma verde fluo. Sono inati in Articolo completo: dal blog SoloDonna