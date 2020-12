Chi era Paola Ferri, la compagna di Edoardo Bennato e il brutto incidente (Di domenica 13 dicembre 2020) Correva l’anno 1995 e Edoardo Bennato e Paola Ferri erano in macchina insieme, lui guidava e lei era a fianco sul sedile del passeggero, poi il tragico incidente che costrinse la ragazza, studentessa di psicologia, all’epoca 23enne, a 5 giorni di coma e successivamente al decesso. La coppia rientrava a casa dopo una serata trascorsa con alcuni amici. Durante il tragitto verso casa di lei avviene lo schianto: l’automobile Audio di Edoardo Bennato si scontra con un fuoristrada Nissan Patrol, guidato da Massimo Stradi, un artigiano di Sassuolo. Un impatto fortissimo che ha cambiato per sempre le loro vite. Le condizioni di Paola, che all’epoca aveva soli 23 anni e studiava psicologia, appaiono subito molto gravi. La ragazza viene dapprima trasportata con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 13 dicembre 2020) Correva l’anno 1995 eerano in macchina insieme, lui guidava e lei era a fianco sul sedile del passeggero, poi il tragicoche costrinse la ragazza, studentessa di psicologia, all’epoca 23enne, a 5 giorni di coma e successivamente al decesso. La coppia rientrava a casa dopo una serata trascorsa con alcuni amici. Durante il tragitto verso casa di lei avviene lo schianto: l’automobile Audio disi scontra con un fuoristrada Nissan Patrol, guidato da Massimo Stradi, un artigiano di Sassuolo. Un impatto fortissimo che ha cambiato per sempre le loro vite. Le condizioni di, che all’epoca aveva soli 23 anni e studiava psicologia, appaiono subito molto gravi. La ragazza viene dapprima trasportata con ...

