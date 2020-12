Chi è il cantante Matteo Bocelli, il figlio del famoso tenore Bocelli (Di domenica 13 dicembre 2020) Matteo Bocelli è un cantante e modello italiano figlio di uno dei tenori più conosciuti al mondo, Andrea Bocelli. Nonostante abbia iniziato la sua carriera da poco, ha già all’attivo un set fotografico in compagnia di Jennifer Lopez e la partecipazione come ospite al Festival di Sanremo, dove ha duettato con il padre. Matteo Bocelli è un cantante e modello italiano, figlio del tenore di fama mondiale, Andrea Bocelli. Come il padre, anche Matteo vuole sfondare nel mondo della musica, tant’è che ha intrapreso gli studi al Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca, supportato dal suo grande talento e dalle sue doti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 13 dicembre 2020)è une modello italianodi uno dei tenori più conosciuti al mondo, Andrea. Nonostante abbia iniziato la sua carriera da poco, ha già all’attivo un set fotografico in compagnia di Jennifer Lopez e la partecipazione come ospite al Festival di Sanremo, dove ha duettato con il padre.è une modello italiano,deldi fama mondiale, Andrea. Come il padre, anchevuole sfondare nel mondo della musica, tant’è che ha intrapreso gli studi al Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca, supportato dal suo grande talento e dalle sue doti ...

