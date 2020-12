"Chi è davvero e cosa decide Casalino". Paolo Liguori, voci inquietanti: "Senza titolo né giuramento" (Di domenica 13 dicembre 2020) Ma chi è davvero Rocco Casalino, il portavoce di Giuseppe Conte, uomo potentissimo - almeno così ce lo descrivono - in questo governo? Una risposta, un poco inquietante, la offre Paolo Liguori su Il Giornale, in un commento dal titolo: "Il governo Casalino-Arcuri, i giganti del Covid". E i passaggi più importanti, più pesanti, sono quelli riservati all'ex gieffino. "Rocco Casalino - scrive Liguori - decide tempi e modi della comunicazione del governo che finisce sui mezzi di informazione: non solo i dpcm, ma anche, attraverso le scelte degli orari, le 'scalette' dei principali telegiornali e delle reti televisive del nostro Paese. Non è più un semplice portavoce, è una specie di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) Ma chi èRocco, il portavoce di Giuseppe Conte, uomo potentissimo - almeno così ce lo descrivono - in questo governo? Una risposta, un poco inquietante, la offresu Il Giornale, in un commento dal: "Il governo-Arcuri, i giganti del Covid". E i passaggi più importanti, più pesanti, sono quelli riservati all'ex gieffino. "Rocco- scrivetempi e modi della comunicazione del governo che finisce sui mezzi di informazione: non solo i dpcm, ma anche, attraverso le scelte degli orari, le 'scalette' dei principali telegiornali e delle reti televisive del nostro Paese. Non è più un semplice portavoce, è una specie di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ...

