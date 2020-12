Chi è Amos Bocelli, il primogenito del famoso tenore Andrea (Di domenica 13 dicembre 2020) Amos Bocelli è il figlio non solo del noto tenore Andrea Bocelli, ma anche di Enrica Cenzatti, il primo amore del cantante. Dalla coppia è nato non solo questo figlio, ma anche Matteo Bocelli, cantante come il padre. Amos Bocelli è nato il 22 febbraio del 1995 ed ha, attualmente, 25 anni. Il giovane non ha intrapreso minimamente la strada del padre. Nella vita, ha deciso di dedicarsi a tutt’altro, seguendo quelli che sono i suoi istinti e le sue passioni. Infatti, Amos Bocelli si è iscritto e laureato all’Università degli Studi di Pisa presso la facoltà di Ingegneria aerospaziale. Per la sua laurea, si ricorda la commuovente lettera che il padre gli ha scritto, dato che era impossibilitato a partecipare alla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 13 dicembre 2020)è il figlio non solo del noto, ma anche di Enrica Cenzatti, il primo amore del cantante. Dalla coppia è nato non solo questo figlio, ma anche Matteo, cantante come il padre.è nato il 22 febbraio del 1995 ed ha, attualmente, 25 anni. Il giovane non ha intrapreso minimamente la strada del padre. Nella vita, ha deciso di dedicarsi a tutt’altro, seguendo quelli che sono i suoi istinti e le sue passioni. Infatti,si è iscritto e laureato all’Università degli Studi di Pisa presso la facoltà di Ingegneria aerospaziale. Per la sua laurea, si ricorda la commuovente lettera che il padre gli ha scritto, dato che era impossibilitato a partecipare alla ...

