Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 13 dicembre 2020

Questa sera, domenica 13 dicembre 2020, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che tempo Che Fa di Fabio Fazio (programma che ha compiuto 18 anni), con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d'approfondimento sull'attualità curato da Roberto Saviano. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 13 dicembre, di Che tempo che fa.

anticipazioni e ospiti

Quali sono gli ospiti di oggi, 13 dicembre 2020, di Che tempo che fa? Come annunciato sulla pagina Facebook del programma alla trasmissione parteciperanno: Paola e Claudio ...

