Cazzullo | l’Italia vinse i Mondiali dell’86 perché era un gruppo d’amici

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 13 dicembre 2020) Aldorivela sulle pagine del Corriere della Sera oggi il vero motivo per cuiquella del 1982 era una vera squadra; ed era undi amici È quello che emerge con forza dalla morte di Paolo Rossi, dalle immagini degli ex compagni che portano la bara. Calciatori, spiega, con i quali aveva condiviso solo la maglia della Nazionale e a cui aveva anche soffiato il posto in quel Mondiale. Dalle loro parole emerge la verità di quella squadra e di quel mondiale, si volevano bene. E infatti era impossibile odiare un uomo come Paolo Rossi ed è forse per questo che si è parlato molto di più della morte di Maradona rispetto a quella di RossiMaradona, calciatore immenso, è stato un uomo divisivo, ...