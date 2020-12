Caso Regeni, Corrado Augias restituisce la medaglia della Legion d’Onore (Di domenica 13 dicembre 2020) Ha fatto scalpore l’annuncio del giornalista Corrado Augias di aver deciso di restituire la medaglia della Legion d’Onore, dopo che la scorsa settimana il Presidente Macron ha conferito lo stesso riconoscimento al Presidente egiziano Al Sisi. Una decisione, quella di Macron, che non è passata inosservata e che ha scatenato indignazione e polemica in Italia, soprattutto perché il conferimento è avvenuto lo stesso giorno in cui sono stati divulgati i verbali delle indagini sul Caso Regeni, contenenti le testimonianze dirette di coloro che hanno visto cosa è successo a Giulio. Sensazioni che sono state raccolte dal giornalista che, da intellettuale dissidente, ne ha fatto un atto di protesta pubblico. L’annuncio di Corrado ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 13 dicembre 2020) Ha fatto scalpore l’annuncio del giornalistadi aver deciso di restituire la, dopo che la scorsa settimana il Presidente Macron ha conferito lo stesso riconoscimento al Presidente egiziano Al Sisi. Una decisione, quella di Macron, che non è passata inosservata e che ha scatenato indignazione e polemica in Italia, soprattutto perché il conferimento è avvenuto lo stesso giorno in cui sono stati divulgati i verbali delle indagini sul, contenenti le testimonianze dirette di coloro che hanno visto cosa è successo a Giulio. Sensazioni che sono state raccolte dal giornalista che, da intellettuale dissidente, ne ha fatto un atto di protesta pubblico. L’annuncio di...

Tg3web : Caso Regeni. Non solo le torture, le omissioni e i depistaggi. Nelle carte della Procura di Roma, anche la rete di… - Open_gol : Secondo la procura di Roma, la professoressa di Cambridge Maha Mahfouz Abdelrahman non ha voluto contribuire alle i… - Open_gol : Dopo gli ultimi sviluppi nell'inchiesta sul caso Regeni,Corrado Augias ha deciso di restituire la Legion d'onore. L… - memboditempesta : UMILIATI DALL EGITTO sul caso Regeni UMILIATI DALLA LIBIA dei pescatori di Mazara del Vallo UMILIATI dall OMS sui… - MariaErrichiel5 : RT @leg_alessandra: Caso Regeni, la legale della famiglia: 'Chi ha ucciso Giulio e ha depistato, lavora per il regim… -