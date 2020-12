Caso Regeni, Corrado Augias restituisce la Legion d’Onore per protesta contro Macron e al-Sisi: «Complice di criminali» (Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo il conferimento della Legion d’Onore francese al presidente egiziano, il giornalista e conduttore televisivo Corrado Augias ha annunciato – tramite una lettera pubblicata su Repubblica – che restituirà all’ambasciata di Francia lo stesso riconoscimento ottenuto anni fa. Un gesto, come spiegato dallo stesso Augias, in memoria di Giulio Regeni e perché non si sente «di condividere questo onore con un capo di Stato che si è reso oggettivamente Complice di criminali». Il tuo browser non supporta il tag iframe Il 7 dicembre, in quella che doveva essere una cerimonia in gran segreto, il presidente francese Emmanuel Macron ha insignito il Abdel Fattah al-Sisi di una delle più alte onorificenze del Paese. Il ... Leggi su open.online (Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo il conferimento dellafrancese al presidente egiziano, il giornalista e conduttore televisivoha annunciato – tramite una lettera pubblicata su Repubblica – che restituirà all’ambasciata di Francia lo stesso riconoscimento ottenuto anni fa. Un gesto, come spiegato dallo stesso, in memoria di Giulioe perché non si sente «di condividere questo onore con un capo di Stato che si è reso oggettivamentedi». Il tuo browser non supporta il tag iframe Il 7 dicembre, in quella che doveva essere una cerimonia in gran segreto, il presidente francese Emmanuelha insignito il Abdel Fattah al-di una delle più alte onorificenze del Paese. Il ...

Tg3web : Caso Regeni. Non solo le torture, le omissioni e i depistaggi. Nelle carte della Procura di Roma, anche la rete di… - Open_gol : Secondo la procura di Roma, la professoressa di Cambridge Maha Mahfouz Abdelrahman non ha voluto contribuire alle i… - repubblica : Caso Regeni, i pm: 'Cancellati verosimilmente i video nella metro del Cairo del rapimento' [aggiornamento delle 17:… - JusticeGio : RT @perchetendenza: #Augias: Perché restituirà la Legion d’onore in segno di protesta per il caso Regeni dopo che Emmanuel Macron ha insign… - francescomank : RT @perchetendenza: #Augias: Perché restituirà la Legion d’onore in segno di protesta per il caso Regeni dopo che Emmanuel Macron ha insign… -