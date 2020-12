Caso Pogba, Raiola furioso contro la Bild: “Campione di fake news” (Di domenica 13 dicembre 2020) Sta facendo molto discutere ciò che accade attorno al nome di Paul Pogba. Dopo le fumantine parole di Mino Raiola, suo agente, relativamente all'addio del francese al Manchester United, sui vari tabloid e periodici sportivi del mondo si è scatenata una vera e propria campagna relativa alle possibili destinazioni del giocatore. In Germania, invece, prima di parlare di mercato, si sono soffermati sul rapporto proprio tra il Polpo e il suo procuratore.La Bild aveva parlato di una "rottura" tra le parti dopo l'intervista di Raiola sul futuro del francese. Pronta la smentita del diretto interessato.Raiola contro la Bild: "Campioni di fake news"caption id="attachment 1045477" align="alignnone" width="584" Pogba (getty images)/captionHa ... Leggi su itasportpress (Di domenica 13 dicembre 2020) Sta facendo molto discutere ciò che accade attorno al nome di Paul. Dopo le fumantine parole di Mino, suo agente, relativamente all'addio del francese al Manchester United, sui vari tabloid e periodici sportivi del mondo si è scatenata una vera e propria campagna relativa alle possibili destinazioni del giocatore. In Germania, invece, prima di parlare di mercato, si sono soffermati sul rapporto proprio tra il Polpo e il suo procuratore.Laaveva parlato di una "rottura" tra le parti dopo l'intervista disul futuro del francese. Pronta la smentita del diretto interessato.la: "Campioni dinews"caption id="attachment 1045477" align="alignnone" width="584"(getty images)/captionHa ...

