Caso Genovese, la testimonianza choc: "Ha ridotto una modella in uno stato pietoso" (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roberta Damiata A Live, Kristina parla delle feste di Genovese: "Lui amava le donne belle e giovani. Nessuno ha mai parlato" Sono ormai tante le testimonianze che stanno uscendo sul Caso Genovese. Ragazze che dopo l’esplosione dello scandalo raccontano cosa succedeva davvero alle feste nella "terrazza sentimento". Questa sera a “Live non è la d’Urso” c’è quella esclusiva di una ragazza che per due anni ha partecipato a questi party e che insieme a Genovese ha assunto sostanze stupefacenti. In questa amara vicenda tanti sono ancora i nodi da sciogliere. Ma in base alle testimonianze raccolte, Genove non avrebbe fatto tutto da solo. Nei due stupri di cui è accusato, sembra ci sia stato l’aiuto di di altre persone. Al momento due sono gli indagati, Daniele Leali, l’amico di ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roberta Damiata A Live, Kristina parla delle feste di: "Lui amava le donne belle e giovani. Nessuno ha mai parlato" Sono ormai tante le testimonianze che stanno uscendo sul. Ragazze che dopo l’esplosione dello scandalo raccontano cosa succedeva davvero alle feste nella "terrazza sentimento". Questa sera a “Live non è la d’Urso” c’è quella esclusiva di una ragazza che per due anni ha partecipato a questi party e che insieme aha assunto sostanze stupefacenti. In questa amara vicenda tanti sono ancora i nodi da sciogliere. Ma in base alle testimonianze raccolte, Genove non avrebbe fatto tutto da solo. Nei due stupri di cui è accusato, sembra ci sial’aiuto di di altre persone. Al momento due sono gli indagati, Daniele Leali, l’amico di ...

fanpage : Non solo #Genovese, parla la modella delle feste private: 'Se faccio i nomi mi ammazzano' - Notiziedi_it : Caso Alberto Genovese a Live Non è la D’Urso: testimonianza choc di Kristina | Video Mediaset - djmisterpiu : Allora io ci vedo benissimo sia chiaro.....,il caso genovese e come se vai a Roma a puttane la paghi e non si leva… - IvanoTironi : Lo sapevo lo sapevo Il caso #Genovese domina ancora in tutte le trasmissioni. Dalla #durso alla #DEGIROLAMO #nonelarena - djmisterpiu : Per come che ne parlano tutte le TV del caso genovese ,mi sento di dire la mia,! Non si tratta di diritto che tu m… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Genovese Caso Genovese, la telefonata all'avvocato del braccio destro - Italia Agenzia ANSA Home Infotainment Live non è la d'urso Caso Alberto Genovese a Live Non è la D’Urso: testimonianza choc di... A Live Non è la D'Urso si parla del caso Alberto Genovese con la testimonianza choc di Kristina, una sua ex amica. Ecco il video Mediaset ... Caso Genovese, testimonianza choc a Live Non è la d'Urso/ Fari puntati sulle feste.. Caso Genovese, testimonianza choc a Live Non è la d'Urso, fari puntati sulle feste e non solo quella di Terrazza Sentimento. Anche questa sera Barbara d'Urso darà spazio alla cronaca e alle ultime nov ... A Live Non è la D'Urso si parla del caso Alberto Genovese con la testimonianza choc di Kristina, una sua ex amica. Ecco il video Mediaset ...Caso Genovese, testimonianza choc a Live Non è la d'Urso, fari puntati sulle feste e non solo quella di Terrazza Sentimento. Anche questa sera Barbara d'Urso darà spazio alla cronaca e alle ultime nov ...