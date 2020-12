Campania zona gialla dal 20 dicembre solo sulla carta? De Luca prepara restrizioni da zona arancione (Di domenica 13 dicembre 2020) Con molta probabilità, dal 20 dicembre la Campania dovrebbe rientrare nella nuova ordinanza del Ministro Roberto Speranza che prevede il passaggio dalla zona arancione a quella gialla. Si tratta del cambiamento più importante, dal momento che, in zona gialla, le restrizioni sono molto limitate rispetto alla pandemia che, attualmente, circola ancora velocemente tra la popolazione L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Con molta probabilità, dal 20ladovrebbe rientrare nella nuova ordinanza del Ministro Roberto Speranza che prevede il passaggio dallaa quella. Si tratta del cambiamento più importante, dal momento che, in, lesono molto limitate rispetto alla pandemia che, attualmente, circola ancora velocemente tra la popolazione L'articolo

LaStampa : Le giovani vite spezzate dal Covid: Chiara muore a 17 anni in Campania, da domani zona arancione - _portamivia_ : La Campania è zona arancione solo sulla carta, per il resto è gialla dal primo giorno. La gente esce, i controlli… - occhio_notizie : Nessuna regione in #zonarossa da oggi - fumodasolo : quindi tutti zona gialla tranne la campania che è arancione e l'abruzzo che è rosso? non sto capendo un cazzo - enbusy : RT @leonidafem: La metà dei morti di covid sta in Lombardia però è zona gialla, la Campania zona arancione -