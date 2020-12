Campania, prorogata zona rossa al campo rom di Scampia: nuova ordinanza di De Luca (Di domenica 13 dicembre 2020) prorogata la zona rossa al campo rom di Scampia. Lo dispone il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, in una nuova ordinanza regionale con decorrenza dal 13 dicembre fino al 19 dicembre. prorogata zona rossa al campo rom di Scampia Sono prorogate le seguenti misure: ai cittadini aventi residenza, domicilio o dimora presso il menzionato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 13 dicembre 2020)laalrom di. Lo dispone il presidente della, Vincenzo De, in unaregionale con decorrenza dal 13 dicembre fino al 19 dicembre.alrom diSono prorogate le seguenti misure: ai cittadini aventi residenza, domicilio o dimora presso il menzionato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Notiziedi_it : Maltempo, in Campania prorogata l’allerta - CryAntonino : RT @emergency_live: Ancora maltempo in Campania, prorogata l’allerta arancione nella Piana del Sele e in Cilento - ildenaro_it : #Maltempo in #Campania, #prorogata l’#allerta: domani #raffiche di #vento e #temporali - teleischia : CAMPANIA. ALLERTA METEO GIALLA, PROROGATA PER ULTERIORI 24 ORE - Notiziedi_it : Maltempo, in Campania prorogata l’allerta -

Ultime Notizie dalla rete : Campania prorogata Maltempo: Campania, prorogata allerta meteo Agenzia ANSA Covid, ordinanza di De Luca: prorogata la zona rossa nel campo rom di Scampia Coronavirus, prorogata fino al 19 dicembre la zona rossa nel campo rom di Scampia. Ecco il testo della nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: «Con decorrenza ... Don Mimmo, cardinale di Napoli Sarà un «prete di strada» a guidare la diocesi di Napoli, la più grande del Mezzogiorno, nei prossimi anni. Papa Francesco, infatti, ha scelto Domenico Battaglia (don Mimmo), 57 anni, originario della ... Coronavirus, prorogata fino al 19 dicembre la zona rossa nel campo rom di Scampia. Ecco il testo della nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: «Con decorrenza ...Sarà un «prete di strada» a guidare la diocesi di Napoli, la più grande del Mezzogiorno, nei prossimi anni. Papa Francesco, infatti, ha scelto Domenico Battaglia (don Mimmo), 57 anni, originario della ...