Calcio | il Bayer Leverkusen vince e guida la Bundesliga

ROMA, 13 DIC - Ancora imbattuto in Bundesliga dopo 11 turni, il Bayer Leverkusen ha preso il comando della classifica grazie alla vittoria per 4-1 sull'Hoffenheim, approfittando del passo falso del ...

