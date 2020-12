Calcio femminile | Serie A 2020-2021 | il Milan batte il Sassuolo | la Fiorentina fermata dall’Empoli nel 10° turno

(Di domenica 13 dicembre 2020) Va definitivamente in archivio il decimodel campionato didi. Ildi Maurizio Ganz tiene la scia della Juventus capolista e si impone tra le mura amiche contro il2-0. Le reti di Valentina Giacinti al 56? e di Giorgia Spinelli al 76? hanno permesso alle rossonere di conquistare tre punti importanti, rimanendo a tre lunghezze dalla Juve e consolidando il secondo posto nella classifica generale., invece,nel derby toscano di questa giornata. Le viola, passate in vantaggio grazie a un gol di Kim al 48?, si sono viste raggiunte dalle empolesi per effetto della realizzazione di Benedetta Glionna al 63?. Gigliate costrette ...

Brutta sconfitta per il Napoli Femminile a Barra contro il Verona che fa un grande salto verso la salvezza. Decisiva la doppietta di Bragonzi mentre non ...La Fiorentina Femminile, in occasione dell’ultima gara di campionato del 2020, pareggia a Monteboro contro l’Empoli Ladies per 1-1. Cincotta opta per un corposo turnover e lascia fuori, tra le altre, ...