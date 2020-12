Calcio estero, dal caso Pogba al trionfo di Zidane : le notizie del 13 dicembre (Di domenica 13 dicembre 2020) Tutte le news di Calcio estero Live: Calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo Comanda il Real Madrid a Valdebebas. I ‘Blancos’ fanno loro il derby contro l’Atletico, regolato dalle reti di Casemiro e dall’autogol di Oblak sulla conclusione di Carvajal. Zidane accorcia il distacco dai cugini in vetta alla classifica e incassa con soddisfazione l’ottima prova dei suoi: «Questa vittoria mi rende felice, come quella dell’altro giorni in Champions. Abbiamo messo molta pressione all’Atletico, controllando bene la gara. Tutti stanno molto bene». Di contro, Simeone ammette la superiori del Real: «Sono stati superiori, più determinati e cinici nelle situazioni importante. Noi abbiamo giocato male: tutti dobbiamo migliorare, anche il sottoscritto. Dovevo leggere meglio la ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Tutte le news diLive:mercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo Comanda il Real Madrid a Valdebebas. I ‘Blancos’ fanno loro il derby contro l’Atletico, regolato dalle reti di Casemiro e dall’autogol di Oblak sulla conclusione di Carvajal.accorcia il distacco dai cugini in vetta alla classifica e incassa con soddisfazione l’ottima prova dei suoi: «Questa vittoria mi rende felice, come quella dell’altro giorni in Champions. Abbiamo messo molta pressione all’Atletico, controllando bene la gara. Tutti stanno molto bene». Di contro, Simeone ammette la superiori del Real: «Sono stati superiori, più determinati e cinici nelle situazioni importante. Noi abbiamo giocato male: tutti dobbiamo migliorare, anche il sottoscritto. Dovevo leggere meglio la ...

federicosarica : Il mondiale leggendario, gli italiani all’estero, bellissimo. Ma Paolo Rossi è stato il centravanti di una delle sq… - MinoRaiola : In quell’indimenticabile estate del Mondiale ‘82 Paolo Rossi è diventato il simbolo dell’Italia. Per gli italiani a… - sportface2016 : #Sudafrica, lutto nel mondo del calcio: morto #Modisha in un incidente stradale - sportface2016 : Mino #Raiola attacca la #Bild sul caso #Pogba: 'Campioni di fake news' - sportface2016 : #UnitedCity, #Keane sul derby di #Manchester: 'Mai visti così tanti abbracci' -