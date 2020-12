Calcio: Di Maio, 'triangolare pace Italia-Inghilterra-Argentina in ricordo Maradona' (Di domenica 13 dicembre 2020) Roma, 13 dic (Adnkronos) - "Ne ho parlato con il ministro dello Sport Spadafora, penso che potremo fare un triangolare della pace tra Argentina, Inghilterra e Italia allo stadio Maradona di Napoli. Spadafora è d'accordo". Lo ha detto Luigi Di Maio a 90 minuto. "Quella partita era sentita, c'era tensione tra Argentina e Inghilterra, questa potrebbe essere la testimonianza che lo sport riesce a fare azioni diplomatiche dove la politica e la diplomazia non arrivano -ha spiegato il ministro degli Esteri-. Porteremo avanti l'idea nei prossimi mesi, ricordando Diego a Napoli metteremo insieme tre nazionali importantissime". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) Roma, 13 dic (Adnkronos) - "Ne ho parlato con il ministro dello Sport Spadafora, penso che potremo fare undellatraallo stadiodi Napoli. Spadafora è d'accordo". Lo ha detto Luigi Dia 90 minuto. "Quella partita era sentita, c'era tensione tra, questa potrebbe essere la testimonianza che lo sport riesce a fare azioni diplomatiche dove la politica e la diplomazia non arrivano -ha spiegato il ministro degli Esteri-. Porteremo avanti l'idea nei prossimi mesi, ricordando Diego a Napoli metteremo insieme tre nazionali importantissime".

mensmaxima : @realvarriale @luigidimaio @AndreaScanzi @RaiDue @RaiSport @Raiofficialnews Che c'entra Di Maio che non ha mai gioc… - TV7Benevento : Calcio: Di Maio, 'triangolare pace Italia-Inghilterra-Argentina in ricordo Maradona'... - PietroCuratola : RT @matteosalvinimi: Invece di occuparsi dei 18 pescatori sequestrati da 104 giorni in Libia, Di Maio va a parlare di calcio a 90* Minuto..… - danileleorsato : RT @matteosalvinimi: Invece di occuparsi dei 18 pescatori sequestrati da 104 giorni in Libia, Di Maio va a parlare di calcio a 90* Minuto..… - giancagiglio : RT @matteosalvinimi: Invece di occuparsi dei 18 pescatori sequestrati da 104 giorni in Libia, Di Maio va a parlare di calcio a 90* Minuto..… -

