Calcio | 11ma giornata Serie A 2020-2021 | la Roma travolge il Bologna | il Napoli batte in rimonta la Sampdoria

(Di domenica 13 dicembre 2020) Sono stati tre i match dell’undicesimadidiche si sono svolti in questo pomeriggio e tutti e tre sono andati secondo pronostico. Tutto facile per lache, al Dall’Ara, ha travolto ilcon un roboante 1-5. I giallorossi guidavano con tre goal di scarto già dopo quindici minuti. Ad aprire le marcature è stata un’autorete di Poli, mentre, in seguito, hanno segnato Dzeko e Pellegrini. I padroni di casa hanno accorciato le distanze grazie a un autogol di Cristante al ventiquattresimo, ma i capitolini sono stati in grado di archiviare la pratica nei venti primi seguenti coi centri di Veretout e Mkhitaryan. Vince anche ilcon la, ma i partenopei hanno dovuto sudarsela e anche ...

BOLOGNA. La Roma ha battuto per 5-1 il Bologna al Dall'Ara, nella gara valida per la 11/ma giornata di serie A. Giallorossi in vantaggio al 5' grazie all'autogol di Poli, raddoppio con Dzeko al 10', p ...(askanews) - Dopo il flop in Champions, l'Inter riparte in campionato con una vittoria importante nel lunch match dell'11.ma giornata di Serie A. Alla Sardegna Arena la squadra di Conte batte il Cagli ...