Cagliari-Inter, è rivoluzione in casa nerazzurra: Conte lancia Eriksen e Sanchez, le formazioni ufficiali del match (Di domenica 13 dicembre 2020) Cagliari e Inter aprono la domenica di Serie A.Il lunch match della Sardegna Arena - previsto per le ore 12:30 - inaugurerà una serie di sfide ricche di Contenuti e con un alto grado di spettacolarità. Dopo la delusione maturata in seguito all'eliminazione in Champions League, la squadra guidata da Antonio Conte dovrà cercare di inanellare prestazioni e risultati sempre più convincenti al fine di allontanare cattive voci sul futuro.La compagine sarda mette in campo il 4-2-3-1 che nelle ultime sfide sta dando maggiori certezze. Pavoletti sarà il riferimento offensivo, con la batteria di trequartisti alle sue spalle formata da Joao Pedro, Sottil e Zappa. A centrocampo Marin e Rog comporranno il duo mediano, mentre in difesa ancora fiducia al giovane Carboni al fianco ... Leggi su mediagol (Di domenica 13 dicembre 2020)aprono la domenica di Serie A.Il lunchdella Sardegna Arena - previsto per le ore 12:30 - inaugurerà una serie di sfide ricche dinuti e con un alto grado di spettacolarità. Dopo la delusione maturata in seguito all'eliminazione in Champions League, la squadra guidata da Antoniodovrà cercare di inanellare prestazioni e risultati sempre più convincenti al fine di allontanare cattive voci sul futuro.La compagine sarda mette in campo il 4-2-3-1 che nelle ultime sfide sta dando maggiori certezze. Pavoletti sarà il riferimento offensivo, con la batteria di trequartisti alle sue spalle formata da Joao Pedro, Sottil e Zappa. A centrocampo Marin e Rog comporranno il duo mediano, mentre in difesa ancora fiducia al giovane Carboni al fianco ...

