Cagliari-Inter, Diletta Leotta: “Felicissima di tornare oggi alla Sardegna Arena, anche se…” (Di domenica 13 dicembre 2020) Diletta Leotta si prende la scena come ogni weekend. La conduttrice sarà infatti il volto di DAZN per la gara tra Cagliari e Inter in programma alle 12.30. Diletta ha dunque postato una foto sul manto verde dello stadio, scrivendo a chi la segue: "Felicissima di tornare oggi alla Sardegna Arena, anche se con temperature diverse. Vi aspetto alle 12.30".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CIu0UqZL3e /" Golssip. Leggi su golssip (Di domenica 13 dicembre 2020)si prende la scena come ogni weekend. La conduttrice sarà infatti il volto di DAZN per la gara train programma alle 12.30.ha dunque postato una foto sul manto verde dello stadio, scrivendo a chi la segue: "Felicissima dise con temperature diverse. Vi aspetto alle 12.30".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CIu0UqZL3e /" Golssip.

Inter : ????? | ALLENAMENTO Nerazzurri in campo in vista di #CagliariInter ?? Tutte le foto qui ?? - Inter : ?? | CAGLIARI Eccoci alla Sardegna Arena ????? #CagliariInter ?? #FORZAINTER ???? - DiMarzio : #SerieA, le possibili scelte di #Conte in vista di #CagliariInter - SerieAFFC : Serie A LIVE: Cagliari v Inter #SerieA #CagliariInter - passione_inter : ULTIM'ORA - Il fischio d'inizio di Cagliari-Inter è stato posticipato alle 12:45 per un problema alla regia -