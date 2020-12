Cagliari-Inter 1-0 la Diretta: Cragno blocca anche Young (Di domenica 13 dicembre 2020) L'Inter di Conte è chiamata a Cagliari a reagire dopo la batosta dell'eliminazione europea. Conte nell'occhio del ciclone lancia Eriksen, l'uomo più discusso della sua... Leggi su ilmattino (Di domenica 13 dicembre 2020) L'di Conte è chiamata aa reagire dopo la batosta dell'eliminazione europea. Conte nell'occhio del ciclone lancia Eriksen, l'uomo più discusso della sua...

Inter : ?? | INTERVALLO Fine primo tempo a Cagliari, risultato a dir poco beffardo per quanto visto sin qui... ??… - Inter : ?? | CAGLIARI Eccoci alla Sardegna Arena ????? #CagliariInter ?? #FORZAINTER ???? - Inter : ????? | ALLENAMENTO Nerazzurri in campo in vista di #CagliariInter ?? Tutte le foto qui ?? - GioGarofalo : @Inter Primo tempo vento a favore del Cagliari e l’Inter non riesce a giocare, secondo tempo vento a favore dell’In… - sportli26181512 : Inter, si allontana la cessione di Nainggolan al Cagliari: Il dg del Cagliari Passetti allontana il ritorno di...… -