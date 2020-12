Cagliari-Inter 0-0 la Diretta: Lukaku e Sanchez vicini al gol del vantaggio, ma Cragno è decisivo (Di domenica 13 dicembre 2020) L'Inter di Conte è chiamata a Cagliari a reagire dopo la batosta dell'eliminazione europea. Conte nell'occhio del ciclone lancia Eriksen, l'uomo più discusso della sua... Leggi su ilmattino (Di domenica 13 dicembre 2020) L'di Conte è chiamata aa reagire dopo la batosta dell'eliminazione europea. Conte nell'occhio del ciclone lancia Eriksen, l'uomo più discusso della sua...

Inter : ????? | ALLENAMENTO Nerazzurri in campo in vista di #CagliariInter ?? Tutte le foto qui ?? - Inter : ?? | CAGLIARI Eccoci alla Sardegna Arena ????? #CagliariInter ?? #FORZAINTER ???? - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A Cagliari-Inter posticipata di un quarto d'ora Ritardo dovuto a problemi di produzione tv… - gringoserra78 : RT @unfair_play: Cagliari-Inter inizierà in ritardo. Bisogna convincere Eriksen che sarà davvero titolare. #CagliariInter - italiano1218 : Non so chi sia la 'riserva' di Callegaro nel commentare la partita di Cagliari - Inter, ma se vado io son sicuro di farlo meglio. -