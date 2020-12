Bundesliga, il Bayer Leverkusen stende l’Hoffenheim e vola al primo posto (Di domenica 13 dicembre 2020) Il Bayer Leverkusen approfitta dello stop del Bayern Monaco a Berlino e si prende la vetta in Bundesliga. Netto 4-1 sull’Hoffenheim con le reti di Bailey al 4? e al 27?, Baumgartner ha accorciato le distanze al 50? ma cinque minuti più tardi Wirtz ha chiuso la gara. Nel finale Alario su rigore ha calato il poker con gli ospiti in nove uomini. Leverkusen che sale a quota 25 punti al primo posto in solitaria, Bayern Monaco secondo a 24 alla pari col Lipsia. Foto Bosz: Dutch Football L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 13 dicembre 2020) Ilapprofitta dello stop deln Monaco a Berlino e si prende la vetta in. Netto 4-1 sulcon le reti di Bailey al 4? e al 27?, Baumgartner ha accorciato le distanze al 50? ma cinque minuti più tardi Wirtz ha chiuso la gara. Nel finale Alario su rigore ha calato il poker con gli ospiti in nove uomini.che sale a quota 25 punti alin solitaria,n Monaco secondo a 24 alla pari col Lipsia. Foto Bosz: Dutch Football L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

RaiSport : ?? Il #Bayer vince e vola in testa alla #Bundesliga Il #Leverkusen supera 4-1 l'#Hoffenheim e approfitta del passo… - sportli26181512 : #Bundesliga, Bayer Leverkusen show: poker all'Hoffenheim e primato: L'undicesima giornata del campionato tedesco si… - sportli26181512 : Leverkusen-TSG Hoffenheim 4-1: Gara ricca di reti quella nel match valido per la undicesima giornata della Bundesli… - sportface2016 : #Bundesliga 2020/2021: il #BayerLeverkusen cala il poker sull'#Hoffenheim e vola in vetta - psb1904 : RT @FloProno_: #Liga #Bundesliga #SerieA ?? Villarreal @ 2,20 • 2% ?? Bayer + Juve @ 2,13 • 2,5% #TeamParieur -