Bundesliga 2020/2021: il Bayer Leverkusen cala il poker sull’Hoffenheim e vola in vetta (Di domenica 13 dicembre 2020) Il Bayer Leverkusen supera 3-1 l’Hoffenheim nel match valevole per l’undicesima giornata di Bundesliga 2020/2021 e vola al comando della classifica. I padroni di casa passano in vantaggio dopo appena quattro minuti grazie a Leon Bailey, che segna su assist di Nadiem Amiri; al 27? lo stesso Bailey trova la sua personale doppietta e il gol del 2-0 a favore dei suoi. In avvio di ripresa la squadra ospite dimezza lo svantaggio con Christoph Baumgartilnger, ma la possibilità di rimonta resta soltanto un illusione perché cinque minuti più tardi Florian Witz ristabilisce le distanza. Nel finale c’è gloria anche per Lucas Alario che cala il poker e fissa il punteggio sul definitivo 4-1. Leverkusen, dunque, al comando della classifica, mentre ... Leggi su sportface (Di domenica 13 dicembre 2020) Ilsupera 3-1 l’Hoffenheim nel match valevole per l’undicesima giornata dial comando della classifica. I padroni di casa passano in vantaggio dopo appena quattro minuti grazie a Leon Bailey, che segna su assist di Nadiem Amiri; al 27? lo stesso Bailey trova la sua personale doppietta e il gol del 2-0 a favore dei suoi. In avvio di ripresa la squadra ospite dimezza lo svantaggio con Christoph Baumgartilnger, ma la possibilità di rimonta resta soltanto un illusione perché cinque minuti più tardi Florian Witz ristabilisce le distanza. Nel finale c’è gloria anche per Lucas Alario cheile fissa il punteggio sul definitivo 4-1., dunque, al comando della classifica, mentre ...

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga 2020 Bundesliga 2020-2021, risultati 11° giornata: ko Borussia Dortmund ed esonero Favre! Pareggio Bayern Monaco StadioSport.it Bundesliga 2020/2021: lo Schalke non sa più vincere, l’Augsburg acciuffa il 2-2 al 93' Accade di tutto nel match tra Augsburg e Schalke 04, valevole per l’undicesima giornata di Bundesliga 2020/2021, che termina sul risultato finale di 2-2. La gara inizia nel peggiore dei modi con un in ... Calcio: il Borussia Dortmund esonera Favre BERLINO, 13 DIC - Il Borussia Dortmund ha esonerato Lucien Favre all'indomani della pesante sconfitta contro lo Stoccarda (1-5). Fino alla fine della stagione la squadra è affidata al 38enne Edin Terz ... Accade di tutto nel match tra Augsburg e Schalke 04, valevole per l’undicesima giornata di Bundesliga 2020/2021, che termina sul risultato finale di 2-2. La gara inizia nel peggiore dei modi con un in ...BERLINO, 13 DIC - Il Borussia Dortmund ha esonerato Lucien Favre all'indomani della pesante sconfitta contro lo Stoccarda (1-5). Fino alla fine della stagione la squadra è affidata al 38enne Edin Terz ...