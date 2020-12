Brexit, nuova telefonata von der Leyen-Johnson ma la trattativa non si sblocca: “Continuiamo a trattare” (Di domenica 13 dicembre 2020) Si continua a trattare sulla Brexit, con le parti ormai consapevoli che quelle di questi giorni sono veramente le ultime possibilità di raggiungere un accordo che eviti un no deal dal 1 gennaio 2021. Anche oggi la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e il primo ministro britannico, Boris Johnson, sono tornati a trattare telefonicamente senza però riuscire a sbloccare la situazione. Così, tra i negoziatori prende campo la consapevolezza che un accordo sui punti più discussi, la pesca, il level playing field e la governance, dovrà essere trovato dopo il divorzio definitivo di fine anno. Entrambe le parti sono però d’accordo: i colloqui proseguiranno fino a che non si arriverà a un accordo. Il premier, al termine della chiacchierata con von der Leyen, ha convocato il Consiglio dei ministri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) Si continua a trattare sulla, con le parti ormai consapevoli che quelle di questi giorni sono veramente le ultime possibilità di raggiungere un accordo che eviti un no deal dal 1 gennaio 2021. Anche oggi la presidente della Commissione, Ursula von der, e il primo ministro britannico, Boris, sono tornati a trattare telefonicamente senza però riuscire are la situazione. Così, tra i negoziatori prende campo la consapevolezza che un accordo sui punti più discussi, la pesca, il level playing field e la governance, dovrà essere trovato dopo il divorzio definitivo di fine anno. Entrambe le parti sono però d’accordo: i colloqui proseguiranno fino a che non si arriverà a un accordo. Il premier, al termine della chiacchierata con von der, ha convocato il Consiglio dei ministri ...

