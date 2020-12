Brexit | la Gb avvisa | ' Fate scorte di cibo'

(Di domenica 13 dicembre 2020) I ministri britannici hanno avvertito le catene di supermercati di fare scorta di prodotti alimentari per timore di carenze, in vista della possibilit di unano-deal il 31 dicembre. Lo riporta ...

Ultime Notizie dalla rete : Brexit avvisa

Gazzetta del Sud

I ministri hanno avvertito i fornitori di medici, dispositivi sanitari e vaccini di fare scorta di medicinali per sei settimane in siti sicuri nel Regno Unito ...