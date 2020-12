Brexit, ipotesi Gb-Ue sul prolungamento dei negoziati per scongiurare il 'No deal' (Di domenica 13 dicembre 2020) Lo ha annunciato la presidente della Commissione Europea: 'Ho avuto una telefonata utile e costruttiva con Johnson - ha detto Ursula von der Leyen - ci sarà dunque un 'miglio extra' per cercare di ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 13 dicembre 2020) Lo ha annunciato la presidente della Commissione Europea: 'Ho avuto una telefonata utile e costruttiva con Johnson - ha detto Ursula von der Leyen - ci sarà dunque un 'miglio extra' per cercare di ...

