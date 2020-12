Brexit | I negoziati vanno avanti | ma per Johnson ' il no-deal resta probabile'

(Di domenica 13 dicembre 2020) Angela Merkel da Berlino guarda anche a Bruxelles. Ogni chance per l'accordo sulla, dice la cancelliera, è benvenuta. A tessere la tela per un'intesa sull'uscita della gran bretagna dall'europa,...

SkyTG24 : Continuano i negoziati tra Unione europea e Gran Bretagna per il dopo #Brexit. La presidente della Commissione Ue,… - laboescapes : RT @PE_Italia: ??????????”Brexit: domani alle ore 9.30 il gruppo di coordinamento del Parlamento europeo incontrerà @MichelBarnier sullo stato d… - maurimol79 : RT @PE_Italia: ??????????”Brexit: domani alle ore 9.30 il gruppo di coordinamento del Parlamento europeo incontrerà @MichelBarnier sullo stato d… - PE_Italia : ??????????”Brexit: domani alle ore 9.30 il gruppo di coordinamento del Parlamento europeo incontrerà @MichelBarnier sull… - robertaguarducc : RT @Agenzia_Italia: Ultima chiamata per trovare un'intesa sulla Brexit -

La presidente della Commissione europea riferisce quanto concordato col primo ministro britannico (ANSA) ...LONDRA - La partita non è ancora chiusa e il negoziato per scongiurare in extremis il "no deal" va avanti, intravvedendo qualche spiraglio di luce, seppur molto fioco, in fondo al tunnel. La telefonat ...