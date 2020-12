Brave Ragazze, trama, cast e curiosità del thriller tutto al femminile (Di domenica 13 dicembre 2020) Un heist movie, ossia un thriller incentrato su un colpo, una rapina è l’occasione per ribaltare certi triti cliché: Brave Ragazze mette al centro un gruppo di donne rapinatrici in un’alchimia perfetta tra commedia e action senza dimenticare la critica sociale. Il film diretto da Michela Andreozzi, autrice anche della sceneggiatura insieme a Alberto Manni, è in onda su Rai1 domenica 13 dicembre in prima serata. Brave Ragazze, anticipazioni trama Nella Gaeta dei primi anni Ottanta vivono quattro donne disoccupate, tristi e arrabbiate perché le loro aspirazioni sono costantemente frustrate. Quattro caratteri diversi ma un unico desiderio, cambiare le regole del gioco. Eccole allora travestirsi da uomini e rapinare una banca. Non tutto andrà bene. Brave ... Leggi su tvzap.kataweb (Di domenica 13 dicembre 2020) Un heist movie, ossia unincentrato su un colpo, una rapina è l’occasione per ribaltare certi triti cliché:mette al centro un gruppo di donne rapinatrici in un’alchimia perfetta tra commedia e action senza dimenticare la critica sociale. Il film diretto da Michela Andreozzi, autrice anche della sceneggiatura insieme a Alberto Manni, è in onda su Rai1 domenica 13 dicembre in prima serata., anticipazioniNella Gaeta dei primi anni Ottanta vivono quattro donne disoccupate, tristi e arrabbiate perché le loro aspirazioni sono costantemente frustrate. Quattro caratteri diversi ma un unico desiderio, cambiare le regole del gioco. Eccole allora travestirsi da uomini e rapinare una banca. Nonandrà bene....

zazoomblog : Brave Ragazze la trama del film su Rai 1 domenica 13 dicembre - #Brave #Ragazze #trama #domenica… - zazoomblog : Programmi TV di stasera domenica 13 dicembre 2020. Su Rai1 il film in 1^Tv «Brave Ragazze» con Ambra Angiolini e Se… - UgoBaroni : RT @ritaguari: Non era scontato e neanche facile! Brave ragazze ?????? Adesso un ultimo grande sforzo del 2020. #finoallafine ???? #juventus ??… - vitoebasta : @sbetz10 “Le brave ragazze vanno in paradiso, io voglio arrivare dappertutto!” - prigodan : @eroticamarena È pieno di brave ragazze -