Brave ragazze | il cast del film | ecco attori e personaggi

Leggi su tpi

(Di domenica 13 dicembre 2020) Prendete quattroche per disperazione decidono di mettere in atto un colpaccio, derubare una banca travestite da uomini. A cosa non porta la disperazione. Anna, ad esempio, è una mamma sola di due bambini e non sa come tirare avanti con un misero compenso da donna delle pulizie. Oppure Maria, picchiata dal marito e fedele devota che non trova il coraggio di lasciarlo. E le sorelle Chicca e Caterina, che sognano di andare a vivere altrove la loro vita da sogno. Lo spunto delè tratto da un evento realmente accaduto. Il, 2019, è diretto da Michela Andreozzi, che nelinterpreta anche una piccola parte. Ma chi vediamo nel? Tutto sul: trama,...